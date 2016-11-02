СРОЧНО
|11:31  Россия вводит в сирийском Алеппо еще одну гуманитарную паузу |11:11  Чуда не случилось: «Ростов» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов |09:44  А дерби-то ненастоящее! |09:44  Куда пропала Юлия Липницкая? |09:43  Кубок мира впервые достался россиянину |09:41  Наш ответ сборной звёзд Северной Америки |09:36  Кризис в России продлится еще 15 лет - эксперт |09:30  ФБР опубликовало компромат на экс-президента США Билла Клинтона |09:08  Нефритовая армия |09:08  Чёрный рекорд |09:07  Крупнотоннажная обнова |09:06  Говяжьи сложности |08:46  Захарова прокомментировала слова главы МИ-5 о российской угрозе |01.11 22:36  "Кормить Кавказ" будут сытнее прежнего? |01.11 21:53  Автомобиль протаранил супермаркет в Санкт-Петербурге |01.11 20:35  Гаражи с автомобилями внутри горят на юго-востоке Москвы |01.11 20:15  США и ЕС обвиняют друг друга в бессилии |01.11 20:13  Эрдоган «зачищает» НАТО |01.11 20:12  Агенты ФБР взбунтовались против Хиллари Клинтон |01.11 20:12  Министр культуры уходит в оборону |01.11 20:10  Польский царь на русском троне |01.11 18:48  Чемпион Латвии по триатлону сжег себя в парке |01.11 18:09  Дмитрий Чудинов встретится с Мартином Мюрреем 12 ноября в Монако |01.11 17:29  Лучший бомбардир в истории мировых футбольных первенств Клозе завершил карьеру |01.11 16:48  В Набережных Челнах внезапно скончалась новорожденная девочка |01.11 16:39  Кремль высказался насчет недовольства Кадырова сокращением бюджета Чечни |01.11 16:31  Боксёр Поветкин и боец ММА Харитонов основали свою промоутерскую компанию |01.11 16:08  Появились первые снимки вертолета, упавшего в Сочи |01.11 15:40  Черчесов вызвал Кокорина в сборную, впервые после скандала в Монте-Карло |01.11 14:48  Кремль ответил на обвинения шефа британской разведки

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Политика

Россия вводит в сирийском Алеппо еще одну гуманитарную паузу

2 ноября 2016, 11:31 [ «АН-онлайн» ]

Россия вводит в сирийском Алеппо еще одну гуманитарную паузу
globallookpress.com

Правительственные войска Сирии в настоящее время контролируют основные высоты Алеппо, в котором могут оставаться до семи тысяч боевиков. Минобороны РФ решило ввести еще одну гуманитарную паузу в городе.

Глава российского военного Министерства Сергей Шойгу 2 ноября решил ввести в Алеппо еще одну гуманитарную паузу, передают РИА Новости. Сообщается, что режим прекращения огня начнет действовать в Алеппо 4 ноября с 9.00 до 19.00.

В военном ведомстве сообщают, что решение о прекращении огня продиктовано желанием избежать напрасных жертв и по личной просьбе президента России Владимира Путина.

С сирийским правительством согласована новая гуманитарная пауза.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Шоу-бизнес

Никита Джигурда подрался с адвокатом (ВИДЕО)

Никита Джигурда подрался с адвокатом (ВИДЕО)

Развод без драки – не развод. Очевидно, так считает артист Никита Джигурда, который устроил уличный бой с адвокатом своей супруги Сергеем Жориным. С юристом у Никиты Джигурды давно назрел конфликт.

//Экономика

Кризис в России продлится еще 15 лет - эксперт

Кризис в России продлится еще 15 лет - эксперт

Жители России могут не надеяться на скорый выход отечественной экономики из кризиса. Об этом заявил экономист Сергей Хестанов. По его мнению, в ближайшие годы россиян ждет рост цен и безработицы.

//Авто

Тариф на "Платон" может стать в два раза больше

Тариф на "Платон" может стать в два раза больше

Уже в июне 2017 года оплата по тарифам системы «Платон» может увеличиться вдвое. С инициативой увеличить сбор выступил вице-премьер Аркадий Дворкович. Вместо 1,53 рубля за километр будут брать 3,06.

//Общество

Медики: в Екатеринбурге эпидемия ВИЧ

Медики: в Екатеринбурге эпидемия ВИЧ

О пандемии вируса иммунодефицита в уральской столице сообщила первый замначальника городского Управления здравоохранения. Чиновница заявила, что в Екатеринбурге распространение ВИЧ вошло в высшую стадию.

//Криминал

Убийца полицейских в Казахстане приговорён к смертной казни

Убийца полицейских в Казахстане приговорён к смертной казни

Первый за десять лет смертный приговор после введенного в 2003 году президентом моратория на исключительную меру наказания вынесен преступнику в Казахстане. Приговор суда обжалованию не подлежит.

//Криминал

Глава банка "Интеркоммерц" объявлен в розыск

Глава банка "Интеркоммерц" объявлен в розыск

Глава банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский со 2 октября разыскивается Следственным комитетом России. Банкира считают причастным к крупному мошенничеству. Об этом сообщает официальный портал СК РФ.

//Происшествия

Вот так припарковался: в Воронеже автолюбитель разбил 13 машин (ВИДЕО)

Вот так припарковался: в Воронеже автолюбитель разбил 13 машин (ВИДЕО)

Пьяному море по колено и парковка дорогая: 15 машин повредил пьяный автолюбитель, паркуясь вечером в своем дворе. По свидетельству некоторых очевидцев, покореженных авто еще больше – семнадцать.

//Спорт

Чуда не случилось: «Ростов» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Чуда не случилось: «Ростов» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Российский «Ростов» снова не смог удержать ничью с испанским «Атлетико» из Мадрида. В матче 4-го тура Лиги чемпионов ростовчане в гостях уступил со счётом 2:1, пропустив решающий мяч в компенсированное время.

//Культура

В Петербурге открывается XXVII международный музыкальный фестиваль «Земля детей»

В Петербурге открывается XXVII международный музыкальный фестиваль «Земля детей»

XXVII международный музыкальный фестиваль «Земля детей» имеет богатые традиции: он неизменно посвящен симфонической, хоровой, камерной вокальной и инструментальной музыке, адресованной детям и юношеству.

//В мире

Наступление иракской армии на Мосул приостановлено

Наступление иракской армии на Мосул приостановлено

Наступление правительственной армии Ирака на захваченный исламистами Мосул приостановлено из-за плохой погоды. Высокие влажность и облачность не позволяют нормально работать беспилотникам и авиации.

//Политика

Россия вводит в сирийском Алеппо еще одну гуманитарную паузу

Россия вводит в сирийском Алеппо еще одну гуманитарную паузу

Правительственные войска Сирии в настоящее время контролируют основные высоты Алеппо, в котором могут оставаться до семи тысяч боевиков. Минобороны РФ решило ввести еще одну гуманитарную паузу в городе.

//Новости ADWILE

//Происшествия

В Москве обнаружен "беспризорный" вагон с тоннами снарядов

В Москве обнаружен "беспризорный" вагон с тоннами снарядов

Семь тонн боевых снарядов обнаружены 1 ноября в железнодорожном тупике на востоке Москвы. Выяснилось, что 300 снарядов военные просто «забыли» выгрузить и они прибыли из Владикавказа «порожняком».

//В мире

Асад не собирается досрочно уходить в отставку

Асад не собирается досрочно уходить в отставку

Президент Сирии Башар Асад останется на своем посту минимум до 2021 года. Об этом политик заявил на встрече с американскими журналистами. Мероприятие состоялось накануне в столице Сирии Дамаске.

//Криминал

В Москве задержан торговец гранатами и автоматами

В Москве задержан торговец гранатами и автоматами

В российской столице 2 ноября задержан приезжий из Закавказья, который подозревается в торговле оружием. К спецоперации по задержанию «черного торговца» гранатами и автоматами ФСБ привлекло СОБР «Рысь».

//Общество

В Московский зоопарк едут китайские панды

В Московский зоопарк едут китайские панды

В Московском зоопарке намерены построить новый павильон под названием «Китай». Об этих планах сообщила 2 ноября директор заведения Светлана Акулова. Известно, что в павильоне разместят животных из Поднебесной.

//Говорят, что...

Шварценеггер ищет повод для поездки в Россию

Шварценеггер ищет повод для поездки в Россию

Солидным пулом из голливудских артистов пополнилось продолжение российской киношной саги по мотивам книги Гоголя «Вий». Правда, мотивы эти изначально были лишь парочкой знакомых аккордов и не более.

//Говорят, что...

Вашингтон испугался начать кибервойну против Москвы

Вашингтон испугался начать кибервойну против Москвы

Вице-президент США Джо Байден не так давно пригрозил нашей стране открытой кибервойной. Якобы Москва вмешивается в ход выборов в Америке при помощи хакеров. Никаких доказательств Вашингтон, естественно, не предоставил.

//новости MIXADVERT.com

//Говорят, что...

Экспорт свинины вырос в три раза

Экспорт свинины вырос в три раза

Все последние годы в нашей стране стабильно растёт производство свинины. Не так давно в Министерстве сельского хозяйства России прошло расширенное заседание совета директоров Национального союза свиноводов.

//Говорят, что...

Фальшивок стало меньше

Фальшивок стало меньше

Центробанк выпустил доклад с замечательным названием «О состоянии фальшивомонетничества». Оказалось, напороться на поддельную купюру совсем непросто.

//Говорят, что...

Черноморцы получили пятую подлодку. Шестая на очереди

Черноморцы получили пятую подлодку. Шестая на очереди

За два последних года Черноморский флот России (ЧФ) серьёзно увеличил свою боевую мощь. Кроме надводных кораблей в его состав вошли уже пять многоцелевых дизельных подводных лодок проекта 06363 «Варшавянка».

//Говорят, что...

Растут сокровища казны

Растут сокровища казны

«В 2016 году закупки драгоценных металлов в Госфонд не производились, все выделенные нам средства, около 6 миллиардов рублей, направлены на закупку алмазов», – сообщил руководитель Гохрана Андрей Юрин.

//Говорят, что...

Ударная разведка получит корабли

Ударная разведка получит корабли

Россия построит два передовых научных судна для сейсмической разведки. Указ подписал президент, на технику выделят 15 млрд рублей. Детонатором решения стал отчёт о проблемах исследования континентального шельфа.

//Здоровье

Курение – не мужское дело

Курение – не мужское дело

Шведы изучили кровь шести тысяч мужчин. Учитывая столь большое количество исследованных, они убеждены: ошибки нет! Так сильно, как курение, иммунным клеткам не вредят ни регулярное употребление алкоголя, ни артериальное давление.

//Новости партнеров

//Здоровье

Тревожное вегетарианство

Тревожное вегетарианство

Как часто в жизни и бывает, у вегетарианства тоже имеются свои «тёмные» стороны. Например, тревожные расстройства и так называемые панические атаки – то есть неуправляемый, интенсивный, истязающий приступ панической тревоги.

//Здоровье

Шоколад и кофе портят настроение

Шоколад и кофе портят настроение

Многим, наоборот, известно о бодрящих свойствах кофе. Но тут-то и зарыта собака. Помогающий нам проснуться бодрящий эффект напитка вызывает своего рода зависимость, привыкание.

//Здоровье

Меньше спишь – чаще болеешь

Меньше спишь – чаще болеешь

Если человек спит не больше шести часов в сутки, он существенно чаще (без малого на девяносто процентов!) заболевает воспалением лёгких, нежели поклонники Морфея, когда те отводят сну не меньше семи часов.

//Здоровье

Морока с обмороком

Морока с обмороком

Одной из причин может стать падение артериального давления. В частности, это случается из-за всевозможных критических состояний: тепловых ударов, шоков, сильных потерь крови и прочих ситуаций.

//Шоу-бизнес

Наргиз используют мошенники

Наргиз используют мошенники

В неприятную историю попала на днях участница проекта «Голос» Наргиз Закирова. От её имени неизвестные мошенники вымогали деньги у её поклонников.

//Шоу-бизнес

Джона Леннона увековечили на Алтае

Джона Леннона увековечили на Алтае

Новый арт-объект, выполненный в виде известных круглых очков Джона Леннона, установили в Алтайском крае. Очки выполнены из металла, и один из «окуляров» украшает автограф певца. Длина и высота арт-объекта – 1,5 на 3,5 метра.

//Шоу-бизнес

Азербайджан требует извинений от Павлиашвили

Азербайджан требует извинений от Павлиашвили

Набирает обороты скандал с концертом Сосо Павлиашвили в Баку, который должен там состояться 30 ноября. Напомним, артист попал в «чёрный список» МИДа Азербайджана за своё посещение Армении с концертами во время конфликта в Карабахе.

//Шоу-бизнес

Рубальская раскритиковала Пугачёву

Рубальская раскритиковала Пугачёву

Премьера новой песни «Не звони» нашей Примадонны, которая стала предшественником её возвращения на эстраду, получила не только лестные отзывы со стороны коллег, но и весьма жёсткую критику.

//Книги

Извиняйте, не еврей!

Извиняйте, не еврей!

Искусство так называемой малой формы многим несведущим кажется лёгким жанром. Мол, нет ничего сложного в том, чтобы клепать мини-стишки и афоризмы. Но это только кажется. Придумать остроумную фразу бывает сложнее, чем написать роман.

//Сад-огород

Орхидеи цветут полгода

Орхидеи цветут полгода

Орхидеи за последнее десятилетие приобрели огромную популярность как комнатные и офисные растения. Их элегантные цветоносы с восковыми совершенными цветами смягчают строгость начальственных кабинетов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры