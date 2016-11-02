Россия вводит в сирийском Алеппо еще одну гуманитарную паузу

Правительственные войска Сирии в настоящее время контролируют основные высоты Алеппо, в котором могут оставаться до семи тысяч боевиков. Минобороны РФ решило ввести еще одну гуманитарную паузу в городе.

Глава российского военного Министерства Сергей Шойгу 2 ноября решил ввести в Алеппо еще одну гуманитарную паузу, передают РИА Новости. Сообщается, что режим прекращения огня начнет действовать в Алеппо 4 ноября с 9.00 до 19.00.

В военном ведомстве сообщают, что решение о прекращении огня продиктовано желанием избежать напрасных жертв и по личной просьбе президента России Владимира Путина.

С сирийским правительством согласована новая гуманитарная пауза.