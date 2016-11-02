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ФБР опубликовало компромат на экс-президента США Билла Клинтона

2 ноября 2016, 09:30 [ «АН-онлайн» ]

ФБР опубликовало компромат на экс-президента США Билла Клинтона
globallookpress.com

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в панике: зачем понадобилось это печатать, да еще накануне выборов? Но у Федерального бюро расследований, похоже, есть на то причины.

Что бы там ни было, но отчет уже предан огласке: 129 страниц о том, по каким делам проходил бывший президент США Билл Клинтон. В отчете сообщается о разбирательстве 2001 года, когда Билл Клинтон избавил от уголовной ответственности финансиста и спонсора Демократической партии Марка Рича, которого преследовало правосудие за финансовые махинации.

Само расследование по данному делу было завершено еще в 2005 году, однако опубликовано только что, за неделю до выборов президента СШАФБР такой ход оправдывает тем, что в ведомство поступило много просьб опубликовать указанные документы.

 

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