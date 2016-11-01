Кремль ответил на обвинения шефа британской разведки

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы британской разведслужбы Эндрю Паркера, которые ранее сегодня были опубликованы в британском издании The Guardian.

По словам Пескова, все обвинения в адрес России в ее причастности к кибератакам необоснованы. Пока кто-либо из официальных лиц не приведет доказательств того, что по заказу Кремля осуществлялось хакерское нападение, все подобные заявления будут считаться голословными, - подчеркнул пресс-секретарь.

Однако он отметил, что Паркер был прав в одном из пунктов: Россия действительно добивается поставленных целей, но теми способами, которые разрешены нормами международного права, и ориентируясь при этом на установление взаимовыгодных отношений с партнерами.

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