Яровая: надо стараться наладить диалог со всеми, кроме террористов

Важное заявление сделала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В ходе своего выступления на заседании XX Всемирного русского народного собора она отметила, насколько важно проведение переговоров.

По словам Яровой, диалог необходимо вести даже с недобросовестными деятелями в политической сфере. С теми, кто готов идти на обман, кто не держит своего слова. Необходимо прибегать к переговорам даже в том случае, если хорошо известно, что собеседник лицемерит, сообщает ria.ru.

Как утверждает вице-спикер, именно за возможностью наладить диалог стоит как настоящее, так и будущее. Переговоры неприемлемы лишь в случае, если речь идет о террористах. По словам Яровой, преступники должны быть наказаны по закону.