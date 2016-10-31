Волгоград побратается с сирийским Алеппо

Правительство Волгограда получило 31 октября коллективное обращение от ветеранских и общественных организаций города с предложением заключить с сирийским городом Алеппо побратимское соглашение.

Об инициативе побрататься с сирийской столицей было заявлено в рамках проходящего сейчас в Волгограде форума "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке".

Форум собрал более двухсот участников из 12 стран: Армения, Белоруссия, Англия, Индия, Иран, Китай и др.

На открытии форума глава Волгоградской области Андрей Бочаров и сообщил об инициативе побрататься городу на Волге и столице Сирии городу Алеппо. Бочаров обосновал это тем, что борьба с терроризмом стала объединяющим фактором для всех трезвомыслящих людей и в такой обстановке важно проявить солидарность с народом Сирии, - цитирует пресс-служба Волгоградского региона слова губернатора.

Волгоградский форум продлится до 2 ноября, - возможно, на его закрытии удастся согласовать побратимскую инициативу российского города. На форуме присутствуют мэры городов-братьев города на Волге и главы международных ассоциаций, а также представители науки и предпринимательских сообществ.