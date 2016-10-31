Путин приостановил соглашение с США по плутонию

Владимиром Путиным подписан закон, фиксирующий приостановку соглашения с США по утилизации плутония. Документ подписан 31 октября и опубликован на официальном портале Госсистемы правовой информации.

Заморожен договор, заключенный Россией и США в 2000 год. Он был направлен на то, чтобы с 2018 года начать проводить утилизацию оружейного плутония до такого состояния, которое не позволит его использовать в ядерном оружии. Плутоний хотели сжигать в ядерных установках.

США и Россия должны были уничтожить по 34 тонны плутония с каждой стороны. 34 тонны плутония – это количество, из которого можно было бы изготовить несколько тысяч ядерных зарядов. Российская сторона для реализации соглашения построила необходимую инфраструктуру, а вот США этого не сделали, нарушив тем самым договор. Америка заявила, что не будет плутоний уничтожать огнем, а станет готовить из него непригодную смесь, которую будет отправлять на спецхранение.

Соглашению снова будет дан ход, если США сократят свой военный контингент в странах-членах НАТО, пересмотрят политику в отношении к так называемому «закону Магнитского» и выплатят России компенсацию за введение санкций. Отмечается, что подписанный документ по времени действия не ограничен. При этом Россия не отказывается от своих обязательств в области ядерного разоружения.