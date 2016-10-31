Глава Венесуэлы начал диалог с представителями оппозиции

В столице Венесуэлы Каракасе начались переговоры главы государства Николаса Мадуро с представителями оппозиции для поиска выхода из возникшего в стране кризиса. В качестве посредника между сторонами выступает представитель Ватикана.

Как сообщается, местом переговоров был выбран музей, находящийся в западной части Каракаса. В качестве посредников на переговорах выступают также посланники Союза южноамериканских наций.

Ранее парламент страны начал обсуждение вопроса законного отстранения Мадуро от власти. В ответ на это президент обвинил депутатов в попытке совершить “парламентский переворот”. Позднее Генсек ООН выразил беспокойство в связи с возникшей ситуацией и призвал стороны к переговорам.