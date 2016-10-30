Американский журналист сравнил команду Клинтон с птичьим пометом

Свое мнение о команде кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон известный журналист Брент Будовски скрывать не хотел изначально, ведь он писал в штаб Клинтон.

Электронная переписка журналиста стала достоянием сайта WikiLeaks и тут-же была предана гласности, передают РИА Новости.

Брент Будовски писал своему приятелю, главе избирательного штаба Клинтон - Джону Подесте. Критикуя окружение кандидата в президенты США, Будовски сравнил его с куриным пометом, уточнив, что этот самый помет, похоже, поумнее будет, чем команда Клинтон.

Письмо журналиста датировано сентябрем 2015 года, но актуальности это не роняет. Будовски пишет статьи для таких изданий как Hill и Huffington Post.

В послании журналист выражает сомнение в том, что команда Клинтон воспринимает ее как лидера, - большая часть просто пользуется этим приближением, используя Клинтон как кошелек. В свою очередь глава демократического штаба ответил журналисту пониманием и солидарностью, отметив, что Хиллари «становится стервозной после пары бокалов».