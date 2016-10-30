В Турции за связь с оппозицией уволены 10 тысяч чиновников

Увольнения произошли по одному поводу: связь с оппозиционным политиком Фетхуллахом Гюленом. Рабочих мест лишились работники парламента, учителя, врачи, юристы и даже сотрудники МИДа республики.

Рабочие места освободили не по своей воле порядка десяти тысяч служащих, пишут «Известия». Все уволенные либо уличены в связях с Гюленом, либо подозреваются в симпатиях в нему.

Сообщается, что среди уволенных - врачи, преподаватели, дипломаты и военнослужащие. Ранее появилась информация о закрытии в Турции нескольких печатных СМИ и ряда телеканалов. Официальная причина закрытия: «угроза национальной безопасности» Турции.

В стране не утихает нервозность правительства после мятежа в ночь на 16 июля. Попытка госпереворота была подавлена, задержано более 40 тыс. граждан. Но правительственные контрмеры продолжаются.

Президент Турции заявил о возможной отмене в стране моратория на смертную казнь.