Британия угрожает превращением «самой европейской территории России» в горячую точку. Калининградская область, которая находится между Польшей и Литвой, неоднократно оказывалась в центре внимания СМИ в связи с возможной военной угрозой.

Independent - ежедневная британская газета, опубликовала материал, в котором говорится о том, что благодаря своему географическому положению, Калининград и Калининградская область могут стать горячей точкой.

В европейских СМИ неоднократно высказывалось беспокойство, в связи с тем, что на территории области существуют вооруженные силы. На этот раз ажиотаж был вызван пополнением в военно-морских силах балтийского флота России. Кроме того, со ссылкой на высокопоставленных чиновников Североатлантического Альянса, в статье упоминают о размещенных в Калининградской области ракетных комплексах «Искандер» и их потенциальной опасности для Европы.

Представители НАТО, рассказывая об агрессивных российских маневрах в регионе, каждый раз забывают упомянуть об одном факте - Российский анклав настолько мал, по сравнению с окружающими его странами, что в случае агрессии любого из этих государств будет захвачен в течение суток.

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