Мариано Рахой стал премьер-министром Испании

Нижняя палата парламента Испании (Конгресс) 29 октября в ходе повторного голосования назначила на должность премьер-министра республики ранее исполняющего обязанности главы правительства Мариано Рахоя.

Новый премьер заявил, что состав нового кабинета министров он объявит 3 ноября, в четверг, передает ТАСС.

Более десяти месяцев Испания жила «без правительства»: партии, что прошли в парламент страны, все никак не могли сформировать кабинет министров, который устроил бы все стороны. И если бы разногласия продлились бы до 31 октября, то Испании пришлось бы проводить всенародные выборы, третьи за год. Но все обошлось: кандидатуру Мариано Рахоя поддержали 170 членов конгресса при 111 противниках и 68 воздержавшихся.

Рахоя поддержали не только сторонники по Народной партии, но и депутаты партии "Граждане" и Канарская коалиция.