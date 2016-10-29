Сова, пронзающая территорию России своим мечом – такой символ выбрала себе разведка Украины. Этот символ уже вызвал ряд едких замечаний в России. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая просит Украину объясниться.

Ирина Яровая потребовала у украинской стороны объяснений по поводу новой эмблемы их разведки: сова, которая мечом пронзает Россию. Вице-спикер также просит объяснить, по какому праву Украина использует в своей символике символы российской государственности, передает russian.rt.com.

Яровая считает данную атрибутику явным экстремизмом государственного уровня. Поведение главы Украины рассматривается Яровой в таком же ключе: экстремизм и национализм.

Депутат призывает Запад обратить внимание на этот инцидент, так как подобные проявления явно потакают агрессивной политике Порошенко в Донбассе.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о снимке президента Украины, где он позирует на фоне эмблемы с совой, которая пронзает мечом Россию.