Захарова: снимки обстрелянной в Идлибе школы - поддельные

Фотографии школы в сирийской провинции Идлиб, вину за обстрел которой глава французского МИДа Жан-Марк Эйро возложил на Москву и Дамаск, являются компьютерной графикой.

Сообщение об этом появилось на странице официального представителя российского МИДа Марии Захаровой в Facebook. Она написала, что экспертиза установила, что фотографии школы - компьютерная графика. Не было ни обстрела, ни жертв среди школьников, подчеркнула Захарова.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявил, что данные об обстреле школы по вине Москвы и Дамаска явлются сфабрикованными.

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