Путин не является сторонником нагнетания напряженности – Кремль

Сообщение СМИ о недовольстве президента РФ Владимира Путина действиями российских военных в Черном море прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля не стал подтверждать данную информацию, ограничившись указанием на то, что Путин не является сторонником нагнетания напряженности. По словам Пескова, позиция главы государства заключается в том, что необходимо неукоснительно исполнять международные правовые акты. Это поможет избежать опасных инцидентов как на море, так и в воздушном пространстве.

Накануне «АН-онлайн» цитировали агентство Bloomberg, которое узнало, что Путин на закрытом совещании подверг резкой критике действия российских летчиков, пролетевших вблизи корабля ВМФ США в Черном море. По словам президента, провокации в отношении американцев до хорошего не доведут.

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