Порошенко и Эрдоган побеседовали по телефону

Украинский лидер Петр Порошенко провел в четверг, 27 октября, телефонную беседу со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе президента Украины, отметив, что в рамках разговора Порошенко поздравил Эрдогана и весь его народ с грядущей девяносто третьей годовщиной со дня создания Республики Турция.

Украинский лидер также поставил своего турецкого коллегу в известность об увеличении времени безвизового пребывания для граждан Турции на территории Украины с 60 до 90 дней в течение 180 дней. Турецкое руководство ранее уже приняло аналогичное решение.