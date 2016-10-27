Путин предложил мировому сообществу план спасения Ближнего Востока

План возрождения стран Ближнего Востока, предложенный президентом России, аналогичен известной системе Джорджа Маршалла по восстановлению стран, пострадавших от длительных конфликтов, передает RNS.

В 1947 году для восстановления стран Европы после фашистского нашествия был взят на вооружение план, предложенный тогдашним госсекретарем США Джорджем Маршаллом. Суть плана в том, что он подразумевал устранение всяческих препон и барьеров (прежде всего – торговых) между бывшими странами-противниками и восстановление экономики. Тот план прекрасно сработал, и, по мнению Владимира Путина, очень точно подходит современной обстановке на Ближнем Востоке, где необходимо восстановить и экономику, и политическую сферу, и социальную инфраструктуру. Свое заявление Путин сделал во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Современный план Маршалла, если его примут, будет отличаться тем, что в его рамках готова активно сотрудничать Россия: в 1947 году из-за политики СССР страны Восточной Европы помощи не получили.