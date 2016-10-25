Ходорковский беспокоится, что Запад не представляет себе России без Путина

Беглый российский экс-олигарх Михаил Ходорковский пытается обратить внимание Запада на отсутствие стратегии взаимоотношений с Россией, когда ныне действующий президент Владимир Путин уйдет из власти.

Свои мысли о дальнейшем переходе России на европейский путь развития бывший владелец ЮКОСа изложил в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он считает, что модернизация страны возможна только в условиях реальной политической конкуренции в развитом гражданском обществе, но сейчас нет ни того, ни другого. Ходорковский считает, что именно Германия может способствовать созданию интересной и полезной дискуссии не о дальнейшем сосуществовании с непредсказуемым Путиным, а именно о процессах, влияющих на российское общество и экономику. Якобы только в этом случае Запад лучше, чем в 1991 году, подготовит себя к происходящим переменам в России.

Месяц назад Ходорковский выступил с проектом выбора альтернативного Путину кандидата из числа известных либералов на президентские выборы 2018 года. В Кремле инициативу назвали оторванной от российской реальности.

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