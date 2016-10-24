Поклонская: Порошенко надо прийти в себя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, ранее занимавшая должность прокурора Крыма, прокомментировала заявление украинского лидера об альтернативах минским соглашениям.

По словам Поклонской, Порошенко ищет возможности оправдать свою собственную несостоятельность. Поскольку он не способен отвечать за свои поступки, то ищет, на кого переложить вину. По мнению депутата, украинцам пора обратить внимание, что их лидер фактически призывает к военным действиям против братского народа. Это при том, что президент должен защищать граждан своего государства.

Поклонская высказала убеждение, что Порошенко необходимо “прийти в себя”, поскольку он делает совершенно “безумные” заявления.

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