Порошенко: существуют две альтернативы минским соглашениям

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что существуют две альтернативы минским соглашениям.

По мнению политика, это военное решение существующего конфликта, а также отказ от временно неподконтрольных отдельных районов ДНР и ЛНР. Как сообщает портал Lenta.ru, ссылаясь на слова украинского лидера, деятели, предлагающие отменить минские соглашения, должны предложить какую-либо альтернативу.

Порошенко также призвал сопоставить возможности и военные бюджеты и взять на себя ответственность за все вероятные жертвы.