Глава Пентагона отметил профессионализм российских ВКС в Сирии

Глава военного ведомства США Эштон Картер на пресс-конференции в Багдаде заявил о высоком профессионализме, который демонстрируют российские ВКС при решении конфликтных ситуаций в сирийском небе.

Эштон Картер, рассказывая о работе с российской стороной по урегулированию обстановки в Сирии, сообщил, что США и Россия работают «в очень профессиональной манере», согласовывая спорные моменты в ходе воздушных операций. И в этой сфере, отметил Картер, Россия ведет себя очень профессионально.

Глава Пентагона при этом обратил внимание на то, что США для более широкого сотрудничества по Сирии «всегда держали дверь открытой», вот только сейчас в сотрудничестве с Россией эту дверь не удалось раскрыть пошире…