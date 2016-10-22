Жан-Клод Ван Дамм: Надо лететь в Москву и выпить водки с Путиным...

Популярнейший американский актер Жан-Клод Ван Дамм в интервью журналистам новостного портала TMZ рассказал, чего в настоящее время не хватает Америке и какой президент ей больше всего подходит.

Актер считает, что Вашингтон должен непременно и срочно улучшить отношения с Москвой, а лучший кандидат на пост президента США – Дональд Трамп, передает ТАСС.

Свои взгляды актер грамотно аргументировал. Ван Дамм считает, что в настоящее время США надо управлять как бизнесом, у которого есть серьезные проблемы и лучше всего это сделает бизнесмен Трамп. И пора прекращать говорить про «кибератаки» и вообще что-либо, надо просто прилететь в Москву, выпить водки с Путиным и попытаться договориться о мире, - так считает актер. Использую терминологию фильмов, в которых актер прославился, Ван Дамм уточнил, что в мире есть две очень сильные страны – США и Россия, и именно поэтому им надо дружить.