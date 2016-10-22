Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Вести в субботу» признался, что переговоры в рамках «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция) редко заканчиваются успешно.

Лидеры «нормандской четверки» на переговорах редко находят общий язык, заявил 22 октября Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что какие-то договоренности достигаются порой, но не так часто, как хотелось бы российской стороне. Однако, по мнению Пескова, готовность «нормандской четверки» продолжать работу, пусть и отчасти, но компенсирует отсутствие общего языка.

Кстати, о языке: Песков сообщил, что во время переговоров президент Украины Петр Порошенко пытается говорить сразу на трех языках, перескакивая то и дело с русского на английский и затем на украинский. Такое поведение Порошенко нивелируют прекрасные переводчики, оперативно сообщая присутствующим, что же именно сказал украинский лидер.