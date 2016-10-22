МИД пообещал припомнить США ситуацию с отказом в доступе на выборы

Российский МИД прокомментировал отказ в доступе на избирательные участки для российских дипломатов. По словам заместителя главы ведомства Сергея Рябкова, такая ситуация является неприемлемой.

Ранее Госдеп Соединенных Штатов под угрозой уголовного преследования запретил представителям российских дипмиссий появляться на избирательных участках для наблюдения за голосованием. Рябков заявил, что в этом случае Вашингтон не должен рассчитывать, что со стороны России такие действия останутся без ответа. По словам дипломата, в дальнейшем при возникновении аналогичной ситуации Москва ответит соответствующе.

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