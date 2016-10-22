Москва найдет способ ответить на новые американские санкции – МИД РФ

Российское руководство найдет, чем ответить США в случае введения американцами новых санкций против РФ. Об этом заявил сегодня РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По мнению дипломата, ограничительные меры в том виде, в котором их практикуют западные страны, легитимным инструментом не являются. Рябков заверил: если Вашингтон введет новый пакет санкций, Москва ответит так, что «баланс образуется» не в пользу Соединенных Штатов.

США и их союзники в настоящее время обсуждают введение новых санкций против РФ, которую они обвиняют в военных преступлениях в Сирии. В начале октября «АН-онлайн» писали о том, что администрация президента Штатов Барака Обамы не поддержала законопроект об ограничительных мерах, за который должен был проголосовать Конгресс. Однако накануне представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что вопрос о дополнительных санкциях в отношении России с повестки дня не снят.

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