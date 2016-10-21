Доказательства причастности Бельгии к авиаудару по мирным людям предоставлены

Бельгия напрасно отрицает очевидное, уверены в российском МИД. Вызванному послу этой страны Алексу ван Меувену сегодня вручены доказательства бомбардировки сирийского селения Хассаджек бельгийской авиацией.

Подробная информация о технических аспектах полета двух самолетов F-16 отправлена ранее Министерством обороны РФ военному атташе Бельгии в Москве. Как показывают имеющиеся материалы, истребители взлетели с иорданской базы. Их принадлежность была сразу же идентифицирована. В результате нанесённого авиаудара в сирийском посёлке погибли шесть и ранены четверо мирных жителей, разрушены жилые дома.

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