Заместитель председателя правительства Республики Крым Дмитрий Полонский прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Антона Геращенко о поводу возвращения полуострова под контроль Украины.

Вице-премьер посоветовал Геращенко поменьше питаться в американских фастфудах. По мнению Полонского, заявления депутата о возвращении Крыма под контроль Киева после краха российской экономики вызваны ожирением некоторых частей тела, которые ответственны за “мыслительную деятельность”. Эта проблема легко устраняется переходом на здоровое питание, - уверен вице-премьер.

Кроме того, Полонский выразил мнение, что украинские политики используют заявления о Крыме для того, чтобы отвлекать внимание граждан от проблем, существующих внутри страны.

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