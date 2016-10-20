Евросоюзу надоело вводить санкции против России
20 октября 2016, 17:07 [ «АН-онлайн» ]
Депутаты правоцентристской Европейской народной партии, «Альянса либералов и демократов за Европу» и «зеленых» в Европарламенте солидарно потребовали от саммита ЕС более строгих санкций против Москвы.
Сегодня на Европейском Совете лидеры стран Евросоюза должны рассмотреть комплекс отношений с Россией, в том числе по её участию в войне в Сирии. За последнее наша страна будет жестко осуждена и даже обвинена в военных преступлениях, сомневаться в этом не приходится.
Однако, по информации интернет-издания EurActiv, продление уже объявленных санкций или введение с нового года дополнительных ограничительных мер не входят в повестку дня представителей стран ЕС. Их не собираются вводить (по крайней мере, пока) даже за поддержку легитимного президента Сирии Башара Асада или недостаток контроля в отношении выполнения Минских соглашений враждующими сторонами на Донбассе.
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