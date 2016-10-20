25 октября в Екатеринбурге на площади Обороны в 14:00 начнется митинг, на котором жители ряда городов Свердловской области выступят против строительства кремниевого завода в Новоуральске. По словам организаторов, такой акцией они намерены привлечь внимание губернатора Евгения Куйвашева к экологическим и экономическим последствиям строительства сразу нескольких заводов на Среднем Урале.



Ранее стало известно, что ГК «Титан» намеревается построить в Новоуральске завод по производству поликристаллического кремния мощностью 10 тысяч тонн в год. По словам председателя организации «Гражданин Урала» Даниэля Марголиса, то, что происходит в Новоуральске, один в один повторяет тот путь, которым пытаются идти олигархи в Дегтярске (имеется в виду строительство сурьмяного завода).



- Бизнесмены из других регионов, вообще никак не связанные с Уралом, покупают землю вблизи жилых кварталов, получают каким-то образом разрешительные документы и запускают грязное производство. Можно называть это привлечением инвестиций, но по мне так это торговля нашей землей и здоровьем наших людей, – говорит Даниэль Марголис.



На данный момент экологами создана петиция против строительства кремниевого завода в Новоуральске. Под ней подписалось уже порядка 30 тысяч человек. Главным аргументом противников строительства стало то, что работа предприятия вызовет негативные последствия для здоровья из-за процесса обогащения технического кремния.



- Из сырья извлекается широкий спектр примесей, в том числе тяжелые металлы. При этом в атмосферу поступает 28 видов загрязняющих веществ, в том числе такие хлорсодержащие неорганические соединения, как трихлорсилан, дихлорсилан, кремния тетрахлорид, водород хлористый, хлор, – отмечают экологи.