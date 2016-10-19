Виталий Чуркин обвинил Вашингтон в трусости

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин 19 октября обвинил США в трусости, когда Вашингтон не захотел совместными силами обеспечить поставки гуманитарных грузов по дороге Кастелло.

Резкая критика российского дипломата была ответом на критику в адрес российской стороны, прозвучавшую от заместителя постпреда США при ООН Дэвида Прессмана. Американец позволил себе на заседании Совета Безопасности ООН утверждать, что Россия якобы препятствует оказанию гуманитарной помощи населению Восточного Алеппо, передает ТАСС.

На это Чуркин и парировал, что Дэвид говорит неправду, поскольку американская сторона фактически держит жителей Алеппо в заложниках, не позволяя получать помощь со складов ООН в западной части города и не позволяя использовать для доставки гумпомощи дорогу Кастелло.

Если американские военные так беспокоятся о жителях Алеппо, то что им помешало встать рядом с российскими солдатами на дороге Кастелло для прикрытия? - такой вопрос задал Чуркин американцу и сам же сделал напрашивающийся вывод: «Трусость!»