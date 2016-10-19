Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что идеальным результатом переговоров лидеров «нормандской четверки» стало бы выполнение Киевом минских соглашений.

В настоящее время в Берлине проходят очередные переговоры стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Востоке Украины, передает news.rambler.ru. С российской стороны присутствует президент России Владимир Путин.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что поездка Путина в Берлин будет иметь смысл, только если уже есть какие-то договоренности, которые достигли заместители глав государств и эти договоренности осталось лишь закрепить.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что идеальным итогом переговоров стало бы обязательство Украины выполнить минские договоренности, причем так, как это зафиксировано в документе, который подписали главы государств «нормандской четверки». Песков при этом отметил, что идеал не всегда соответствует реальности…