Сирия заявила, что Крым является неотъемлемой частью России

Глава сирийского парламента Хадия Аббас заявила, что Сирия считает Крым неотъемлемой частью России.

В своем заявлении Аббас напомнила, что ранее Крым являлся территорией Советского Союза и теперь в ходе прошедшего референдума по желанию проживающих в этом регионе граждан вернулся в состав России. По словам Аббас, народ принял решение “объединиться со своей страной”.

Кроме того, Аббас рассказала, что Россия и Сирия в настоящее время работают над развитием отношений во всех сферах. По ее словам, САР полностью доверяет российскому правительству во всех вопросах, поскольку оно защищает интересы сирийского государства так же, как защищало бы интересы своей страны.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня