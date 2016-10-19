СМИ: администрацию российского президента ждет реорганизация

В администрации президента России активно обсуждается возможность реорганизации, в результате которой будут объединены два управления. Об этом сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что реформирование начнется с политического блока: управление по общественным проектам и внутренней политике будут объединены. Этим вопросом занимается в данный момент Антон Федоров, возглавляющий управление государственной службы и кадров. Ожидается, что новая структура будет создана уже к концу текущего года.

При этом один из источников издания назвал обсуждение реорганизации АП преждевременным. Он подчеркнул, что в данный момент администрация работает в обычном режиме.

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