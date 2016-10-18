Путин и премьер-министр Ирака обсудили борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Ирака Хайдаром Абади обстоятельно обсудил начавшуюся 18 октября операцию по освобождению иракского города Мосул.

Правительственные силы Ирака начали операцию по освобождению города Мосул от боевиков группировки ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Путин пожелал иракским военным успеха и выразил поддержку политике Ирака по борьбе с международным терроризмом и по обеспечению суверенитета и территориальной целостности Ирака.

Российский лидер проинформировал иракского премьер-министра о шагах, которые предпринимает российская сторона по мирному урегулированию ситуации в Алеппо, в том числе и о планах по введению гуманитарной паузы в сирийском регионе для беспрепятственного выхода из города гражданского населения, передает портал kremlin.ru.