«Прессование» прессы: МИД РФ сбился со счёта угрозам в адрес российских журналистов

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, утверждает, что количество угроз, пустых обвинений и других выпадов в адрес российских журналистов не поддаётся учету и выглядит как «ковровая бомбардировка».

«Это осознанная политика», - отметила она. Захарова перечислила основные способы нападок на представителей российских СМИ: выдворение, запреты на въезд, объявление persona non grata, необоснованные обвинения в нежурналистской деятельности. Указанная политика «прессования» журналистов РФ проводится на фоне полного отсутствия фактов и оснований, заявляет Мария.

Также официальный представитель МИД РФ анонсировала встречные действия. «Мы должны, хотя и не хладнокровно, но принципиально отвечать», - констатировала она. «Делать это очень неприятно», - подчеркнула дипломат.

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