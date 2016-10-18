Жена Башара Асада: Мне предлагали бежать из Сирии, но я отказалась

Супруга президента Сирии Башара Асада - Асма Асад заявила, что никогда не собиралась покидать страну, хотя ей предлагали это сделать в целях безопасности ее лично и ее детей, но Асма категорически отказалась..

Жена Башара Асада в интервью телеканалу "Росия-24" 18 октября сообщила, что неоднократно получала предложения покинуть страну, - взамен давались гарантии ее финансовой и личной безопасности, а также защиты ее детей, но Асма всякий раз отвечала категорическим отказом, поскольку истинная цель подобных предложений, по мнению первой леди Сирии,- пошатнуть веру людей в их президента.

Асма Асад отметила, ч то положение в Сирии было бы намного хуже, если бы не вмешательство настоящих друзей, которые компенсировали многие политические и экономические последствия санкций. Под друзьями Сирии Асма в первую очередь имеет ввиду Россию.