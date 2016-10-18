В мэрии Екатеринбурга ликвидируют пост Тунгусова
18 октября 2016, 17:40 [ «АН-Екатеринбург» ]
19 октября на заседании комиссии по местному самоуправлению будет рассмотрен вопрос о ликвидации должности вице-мэра по вопросам организации управления, которую ранее занимал нынешний руководитель аппарата губернатора Владимир Тунгусов. Его полномочия и обязанности будут распределены между двумя другими вице-мэрами.
В повестке заседания этот вопрос звучит как «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 17 февраля 2009 года № 14/72 «Об утверждении структуры Администрации города Екатеринбурга». Доклад депутатам гордумы представит Сергей Тушин.
Предполагается, что после ликвидации должности вице-мэра полномочия по вопросам организации управления будут разделены между остальными вице-мэрами. Заведовать организационными вопросами и управлять аппаратом администрации города будет Вадим Дударенко, а вопросами идеологии и информационной политики займется Сергей Тушин. В поправках, которые будут рассмотрены завтра, предлагается также ликвидировать должность вице-мэра по управлению муниципальным имуществом.
Долгое время пост вице-мэра по вопросам организации управления занимал нынешний глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. После его перехода на новую должность его место в администрации Екатеринбурга до осени этого года было вакантным. В начале октября Александр Якоб назначил заместителем главы администрации города по вопросам организации управления – руководителем аппарата Вадима Дударенко.