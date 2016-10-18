Россияне поставили антирекорд по поддержке политики США

Поддержка действий США в прошлом году снизилась до рекордной отметки в 1% населения России – хуже, чем даже в 2014 году (4%). И худший показатель в мире, утверждает социологическая служба Гэллапа.

На фоне ухудшения экономического состояния россиян и некоторого снижения поддержки своего президента с 2014 года такой провал позиций США в нашей стране нельзя объяснить только пропагандой или симпатией к политике своей власти. Агрессивная риторика и двойные стандарты Запада слишком очевидны. По данным опроса Гэллапа, критически оценивают политику Вашингтона 89% россиян, чуть лучше отношение к ней только в Ливане и Палестине. Для команды президента Обамы это должно было бы стать тревожным звонком, но очевидно, накануне 8 ноября у неё сейчас совершенно другая головная боль.

Опрос Гэллапа проводился в более чем 130 странах на протяжении прошлого года, в ответах участвовали по 1000 граждан каждой из них в возрасте от 15 лет. Статистическая погрешность – около 5,2%.

Как известно, подобные опросы проводятся и у нас. По данным ВЦИОМ летом прошлого года 37% опрошенных сограждан назвали Барака Обаму и США главными врагами России, однако 12% респондентов заявили, что у РФ вообще нет врагов.

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