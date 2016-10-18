Президент уволил заместителя секретаря Совбеза

Владимир Назаров освобожден от занимаемой должности заместителя секретаря Совета Безопасности России. Сегодня опубликован указ президента Владимира Путина об этом, однако, без указания причин такого решения.

О генерал-лейтенанте запаса Назарове большинству россиян почти ничего не известно. На покидаемой должности он отработал ровно десять лет, кандидат политических наук, имеет награды, в том числе орден Почета, медали, почетную грамоту и благодарственные письма от президента России. До Совбеза с 1973 года служил офицером КГБ и Службы внешней разведки. В СМИ встречается информация о проекте Назарова возродить сообщение дирижаблями между отдаленными частями страны.

Состав Совбеза меняется не так уж редко. Недавно туда были включен избранный спикером Госдумы Вячеслав Володин, новый глава президентской администрации Антон Вайно, полпреды Сергей Меняйло и Николай Цуканов. Зато бывший замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев стал рядовым членом структуры.

Читайте также:

Путин снял с постов нескольких генералов МВД

Путин освободил Сергея Иванова от должности главы администрации президента