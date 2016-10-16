В Лондоне стартовала многосторонняя встреча по Сирии, - без участия России

Многосторонняя встреча по мирному урегулированию конфликта в Сирии началась 16 октября в Лондоне. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства Иностранных Дел Соединенного Королевства.

Источник в одной из делегаций стран Запада сообщил, что основная цель встречи – обсуждение того, как уменьшить уровень насилия в Сирии и улучшить гуманитарный доступ в страну. А так как встреча эта проходит на следующий день после переговоров на министерском уровне по сирийской теме в швейцарской Лозанне, то можно предположить, что в Лондоне Джон Керри проведет брифинг, на котором донесет до своих коллег суть состоявшихся в Лозанне дискуссий, передает ТАСС.

В переговорах участвуют госсекретарь США Джон Керри, главы МИД Великобритании Борис Джонсон, Франции Жан-Марк Эйро, Саудовской Аравии - Адель аль-Джубейр, Иордании - Насер Джода. Германия, Италия, ОАЭ, Турция и Европейский союз.