СРОЧНО
|16:28  В Зеленограде агрессивный пациент напал на фельдшера скорой |16:15  Путин: Вы все - объекты разработок спецслужб! |16:05  Футбольные фанаты устроили беспорядки после матча “Динамо”-”Факел” |15:58  На саммите БРИКС приняли итоговую декларацию |15:38  Владимир Путин - Западу про отмену контрсанкций: Фиг им! |15:26  Путин про угрозу кибератак: видимо, США немного нервничают |15:02  Россиянку задержали в аэропорту Афин с нелегальными 2,3 млн евро |13:53  В Перми мужчина напал на посетителя кафе с ножом |13:03  Итальянские бизнесмены предложили Крыму несколько способов обхода санкций |12:54  Агентство Bloomberg: Китай и РФ создают альтернативный США центр силы |12:54  МИД РФ о кибератаках: Угрозы США все больше напоминают «крики на базаре» |11:57  В Москве обнаружили подпольную оружейную мастерскую |11:40  В Дагестане оцепили улицу - найден подозрительный предмет |10:06  Лидеры стран БРИКС встретились за завтраком |09:55  На юго-востоке столицы избили женщину, она находится в реанимации |09:34  На юге Москвы до смерти избили мужчину |07:49  Самолет Москва - Иркутск экстренно сел в Кемерове |15.10 22:36  Стали известны результаты переговоров по Сирии в Лозанне |15.10 21:10  Ангела Меркель планирует ввести новые санкции против России |15.10 19:19  В Лозанне Россия и США пытаются договориться по Сирии |15.10 18:46  Порошенко рассказал, при каких условиях в Донбассе наступит мир |15.10 18:29  Алексей Улюкаев: Россия может ввести акцизы на сладкие напитки |15.10 17:14  Звезда "Зачарованных" причислила себя к изнасилованным |15.10 16:52  Пьяный финский пилот заблудился в небе |15.10 16:11  Ритейлеры предлагают сократить время работы магазинов |15.10 15:48  Министр энергетики РФ: Украине на зиму газа не хватит |15.10 15:38  Следующий бой Харитонова пройдёт в России |15.10 14:52  Минсельхоз планирует ввести минимальную цену на вино |15.10 13:25  Под Красноярском рейсовый автобус врезался в бензовоз |15.10 13:07  Песков констатировал факт роста агрессивности США

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Политика

Путин: Вы все - объекты разработок спецслужб!

16 октября 2016, 16:15 [ «АН-онлайн» ]

Путин: Вы все - объекты разработок спецслужб!
kremlin.ru

На итоговом брифинге по итогам саммита стран БРИКС, что прошел в Индии, президенту России Владимиру Путину задали вопрос относительно главы Бразилии, - есть информация, что он завербован разведкой США…

Владимир Путин ответил полушутливым тоном, но с серьезным подтекстом. Оглядев своих коллег из разных стран, Путин сказал, что они все – объекты разработок секретных служб, поскольку являются так называемыми «носителями информации». Относительно президента Бразилии Путин высказался в том смысле, что человек «на определенных позициях» думает только об интересах своей страны и другой подход просто невозможен.

Не сказав по факту ничего определенного, Путин донес до журналистов главное: если даже президент Бразилии и завербован США, значит, так нужно Бразилии.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Армия

СМИ: Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение

СМИ: Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение

К линии вооруженного противостояния в Донбассе украинские силовики перебросили новые партии военной техники, включая самоходные артиллерийские установки и танки, сообщает представитель ДНР Эдуард Басурин.

//Политика

Путин: Вы все - объекты разработок спецслужб!

Путин: Вы все - объекты разработок спецслужб!

На итоговом брифинге по итогам саммита стран БРИКС, что прошел в Индии, президенту России Владимиру Путину задали вопрос относительно главы Бразилии, - есть информация, что он завербован разведкой США…

//В мире

Госсекретарь США убежал от русских через черный ход

Госсекретарь США убежал от русских через черный ход

15 октября в субботу, Джон Керри сбежал из блинной «Уши» при виде представителей российских средств массовой информации. Для того, чтобы скрыться от прессы, высокопоставленный гость воспользовался чёрным ходом.

//Общество

Россияне не способны к состраданию, показало исследование

Россияне не способны к состраданию, показало исследование

Социологи из США решили составить рейтинг стран, в которых живут самые отзывчивые, способные к состраданию, люди. Выяснилось, что на первых местах в данном списке находятся Эквадор, Саудовская Аравия и Перу.

//В мире

34-летний министр здравоохранения Литвы скончался в больнице

34-летний министр здравоохранения Литвы скончался в больнице

В ночь с субботы на воскресенье в клинике Вильнюса после долгого лечения скончался министр здравоохранения Литвы Юрас Пожела. Причиной смерти 34-летнего политика стало острое воспаление поджелудочной железы.

//Криминал

В Петербурге в квартире боксёра нашли мёртвого мужчину

В Петербурге в квартире боксёра нашли мёртвого мужчину

Сотрудники петербургской полиции приступили к расследованию обстоятельств смерти уроженца Махачкалы, тело которого было найдено в квартире, где проживает боксер из Дагестана и безработный ростовчанин.

//Происшествия

Россиянку задержали в аэропорту Афин с нелегальными 2,3 млн евро

Россиянку задержали в аэропорту Афин с нелегальными 2,3 млн евро

В международном аэропорту города Афины 16 октября была задержана гражданка Российской Федерации за попытку нелегально провезти через границу 2,3 миллиона евро. Деньги не были указаны в декларации.

//Происшествия

Футбольные фанаты устроили беспорядки после матча “Динамо”-”Факел”

Футбольные фанаты устроили беспорядки после матча “Динамо”-”Факел”

Футбольные фанаты в Воронеже устроили массовые беспорядки на матче между столичным “Динамо” и местным “Факелом”. Четыре человека пострадали, девять были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

//В мире

ИноСМИ: мафия предложила футболисту Лопесу сломать ноги соблазнившему его жену Икарди

ИноСМИ: мафия предложила футболисту Лопесу сломать ноги соблазнившему его жену Икарди

Аргентинский футболист Макси Лопес получил предложение от сицилийской мафии отомстить бывшему другу и одноклубнику Мауро Икарди за измену жены. СМИ сообщают, что мафиози предложили сломать Икарди ноги.

//Происшествия

В Зеленограде агрессивный пациент напал на фельдшера скорой

В Зеленограде агрессивный пациент напал на фельдшера скорой

В Зеленограде сотрудник скорой помощи подвергся нападению пациента, к которому прибыл на вызов. Мужчина потребовал отвезти его в Москву, а получив отказ, пришел в ярость и набросился на медика с кулаками.

//Политика

На саммите БРИКС приняли итоговую декларацию

На саммите БРИКС приняли итоговую декларацию

Саммит стран БРИКС завершил свою работу и принял итоговый документ. Декларация опубликована на официальном сайте МИД Индии. Главный пункт документа - борьба с международным терроризмом и конфликт в Сирии.

//Новости ADWILE

//В мире

Шериф Милуоки заявил, что пора выйти с вилами и факелами против властей США

Шериф Милуоки заявил, что пора выйти с вилами и факелами против властей США

Шериф округа Милуоки, штат Висконсин (США) публично заявил, что настало время бунтовать против американских властей. Соответствующее обращение он разместил в своем микроблоге в соцсети Twitter.

//Политика

Владимир Путин - Западу про отмену контрсанкций: Фиг им!

Владимир Путин - Западу про отмену контрсанкций: Фиг им!

Путин принял участие в пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран БРИКС в Гоа и довольно лаконично ответил на один из важнейших для западных политиков вопрос об отмене российских контрсанкций.

//Политика

Путин про угрозу кибератак: видимо, США немного нервничают

Путин про угрозу кибератак: видимо, США немного нервничают

Российский лидер прокомментировал угрозы принятия мер против атак русских хакеров, прозвучавшие со стороны вице-президента Соединенных Штатов. По мнению Путина, ничего нового сказано не было.

//Общество

Американские СМИ: подготовка России к войне - "утка"

Американские СМИ: подготовка России к войне - "утка"

Американская газета The Washington Post проанализировала некоторые последние сообщения о том, что Россия якобы готовится к войне: информацию о строительстве бомбоубежищ, перемещение вооружений и войск…

//Шоу-бизнес

Элтон Джон решил рассказать всю правду

Элтон Джон решил рассказать всю правду

Легендарный британский музыкант Элтон Джон заявил о том, что в скором времени опубликует свои мемуары. Как заявил сам артист, его автобиография будет весьма личной и откровенной - специально для поклонников.

//Криминал

В российских регионах наркодельцы предлагают детям попробовать жвачку с наркотиком

В российских регионах наркодельцы предлагают детям попробовать жвачку с наркотиком

Сотрудники московской полиции предупреждают о возможности продажи детям наркотиков под видом жевательной резинки и просят родителей быть осторожными. Подобные случаи были зафиксированы в ряде регионов.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

На юго-востоке Турции подорвался террорист-смертник

На юго-востоке Турции подорвался террорист-смертник

В воскресенье, 16 октября, в турецком городе Газиантеп во время проведения полицейской операции подорвался террорист-смертник. Сотрудники полиции заблокировали группу боевиков в многоэтажном доме.

//Происшествия

В Перми мужчина напал на посетителя кафе с ножом

В Перми мужчина напал на посетителя кафе с ножом

В одном из кафе Перми на днях произошла драка с поножовщиной, в ходе которой был ранен человек. В настоящий момент пострадавший находится в больнице, а нападавший - в следственном изоляторе.

//В мире

Выявлен сговор ФБР и Госдепартамента по делу о письмах Клинтон

Выявлен сговор ФБР и Госдепартамента по делу о письмах Клинтон

Опубликованы данные о том, что ФБР предоставил Конгрессу США выдержки из доклада, где содержится информация о сговоре представителя госдепа с «федералами» при расследовании дела о письмах Хиллари Клинтон.

//В мире

В Гонконге спортсмен умер после заплыва

В Гонконге спортсмен умер после заплыва

В субботу, 15 октября, в Гонконге состоялся заплыв на 1500 метров, в ходе которого скончался спортсмен. Согласно последней информации, во время соревнования также серьезно пострадала женщина.

//В мире

Патриарх Кирилл освятил в Лондоне собор

Патриарх Кирилл освятил в Лондоне собор

В воскресенье, 16 октября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Лондоне Успенский кафедральный собор после реконструкции. Патриарх также возглавил сегодня богослужение в соборе.

//Экономика

Итальянские бизнесмены предложили Крыму несколько способов обхода санкций

Итальянские бизнесмены предложили Крыму несколько способов обхода санкций

Итальянские бизнесмены в процессе переговоров с официальными лицами в Крыму заявили о том, что их не смущает санкционный режим. Они предложили способы обойти ограничения, наложенные Евросоюзом.

//Новости партнеров

//Политика

Агентство Bloomberg: Китай и РФ создают альтернативный США центр силы

Агентство Bloomberg: Китай и РФ создают альтернативный США центр силы

Агентство Bloomberg заявило в воскресенье, 16 октября, что Россия и Китай создают альтернативный Соединенным Штатам Америки центр силы. Это происходит на фоне противостояния двух держав с Вашингтоном.

//Политика

МИД РФ о кибератаках: Угрозы США все больше напоминают «крики на базаре»

МИД РФ о кибератаках: Угрозы США все больше напоминают «крики на базаре»

Замминистра иностранных дел РФ сообщил в интервью, что новая порция угроз со стороны США уже никого не удивляет и все это очень напоминает крики на базаре. По его мнению, Вашингтон уже не отдает отчет в своих действиях.

//Общество

Половина россиян не доверяет публикациям СМИ о состоянии экономики

Половина россиян не доверяет публикациям СМИ о состоянии экономики

Больше половины россиян скептически относятся к сообщениям СМИ о текущей экономической ситуации в стране. К такому выводу пришли проводившие исследование социологи Фонда “Общественное мнение”.

//В мире

На Украине приступили к отбору газа из подземных хранилиц

На Украине приступили к отбору газа из подземных хранилиц

Украинские власти остановили в воскресенье, 16 октября, закачку газа и начали его отбор из подземных хранилищ. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Билявский.

//В мире

В одной из шведских школ обустроят раздевалку для трансгендеров

В одной из шведских школ обустроят раздевалку для трансгендеров

Директор гимназии святого Эскиля в Швеции Йохан Альквист заявил, что в учебном заведении в скором времени появится гендерно-нейтральная раздевалка. Глава школы заявил, что лично обсудил данную ситуацию с учениками.

//Происшествия

В Москве обнаружили подпольную оружейную мастерскую

В Москве обнаружили подпольную оружейную мастерскую

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконную мастерскую, занимающуюся изготовлением и ремонтом оружия. В ходе обыска было изъято 83 единицы огнестрельного оружия и 2 единицы нарезного.

//В мире

Подозреваемого в подготовке терактов на Олимпиаде в Рио забили в тюрьме

Подозреваемого в подготовке терактов на Олимпиаде в Рио забили в тюрьме

Задержанный во время спецоперации Бразильских спецслужб «Хэштег» Валдир Перейра де Роча был переведен в особо охраняемую тюрьму в Кампу-Гранди. В течение последующих суток сокамерники забили его насмерть.

//Шоу-бизнес

Победительницей в номинации "Женщина года" журнала Billboard стала Мадонна

Победительницей в номинации "Женщина года" журнала Billboard стала Мадонна

Музыкальный журнал Billboard назвал американскую певицу Мадонну "Женщиной года" за ее многолетнюю творческую и благотворительную деятельность. Журнал отметил активную гражданскую позицию артистки.

//В мире

Участники встречи в Лозанне выразили заинтересованность в независимости Сирии

Участники встречи в Лозанне выразили заинтересованность в независимости Сирии

Все участвовавшие в переговорах в Швейцарии стороны подтвердили свою заинтересованность в сохранении территориальной целостности и независимости Сирии, а также в скорейшем прекращении боевых действий.

//Происшествия

В Дагестане оцепили улицу - найден подозрительный предмет

В Дагестане оцепили улицу - найден подозрительный предмет

На одной из улиц дагестанского города Хасавюрт обнаружен подозрительный предмет. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район, в котором была сделана находка, ее изучают специалисты.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры