Путин: Вы все - объекты разработок спецслужб!

На итоговом брифинге по итогам саммита стран БРИКС, что прошел в Индии, президенту России Владимиру Путину задали вопрос относительно главы Бразилии, - есть информация, что он завербован разведкой США…

Владимир Путин ответил полушутливым тоном, но с серьезным подтекстом. Оглядев своих коллег из разных стран, Путин сказал, что они все – объекты разработок секретных служб, поскольку являются так называемыми «носителями информации». Относительно президента Бразилии Путин высказался в том смысле, что человек «на определенных позициях» думает только об интересах своей страны и другой подход просто невозможен.

Не сказав по факту ничего определенного, Путин донес до журналистов главное: если даже президент Бразилии и завербован США, значит, так нужно Бразилии.