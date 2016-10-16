Агентство Bloomberg: Китай и РФ создают альтернативный США центр силы

Агентство Bloomberg заявило в воскресенье, 16 октября, что Россия и Китай создают альтернативный Соединенным Штатам Америки центр силы.

Это происходит на фоне противостояния двух держав с Вашингтоном. По мнению агентства, в последние месяцы Москва и Пекин сближаются в военной сфере и сфере безопасности, находя точки пересечения и выступая единым фронтом против планов США по размещению американской системы ПРО в Южной Корее.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин уточнил, что угроза со стороны американской ПРО толкает Россию и Китай к еще большему сближению.