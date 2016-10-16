Лидеры стран БРИКС встретились за завтраком

Лидеры стран БРИКС в воскресенье, 16 октября, встретились в узком составе за завтраком.

Глав государств сегодня приветствовал индийский премьер-министр Нарендра Моди, после чего был сделан общий снимок и начата встреча. В ходе завтрака будет обсуждаться расширение контактов между людьми.

Кроме того, согласно данным ТАСС, лидеры стран БРИКС намерены встретиться с представителями Делового совета и обсудить с ними расширение торговли, сближение экономик стран, входящих в пятерку, а также запуск в скором времени целого ряда новых проектов.

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