Порошенко: Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет

Президент Украины Петр Порошенко поздравил свой народ с праздником День защитника Украины, адресовав России слова из фильма "Александр Невский". Это не первая цитата Невского из уст президента Украины.

Порошенко в своем выступлении, в частности, отметил, что военное планирование в стране определяет, как он выразился, "российская агрессия" и предупредил россиян, чтобы они «не зарились на чужое». Затем Порошенко и процитировал великого полководца: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!», адресуя эту фразу России, передают РИА Новости.

Напомним, эти слова произносит народный артист СССР Николай Черкасов в роли новгородского князя Александра Ярославича (Невского) в фильме Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" (1938). С подобным же напутствием обращался Порошенко к народу и на военном параде в честь Дня независимости Украины.

Украина обвиняет Россию во вмешательстве в дела Украины и делает ответственной за конфликт в Донбассе, не предоставляя этому никаких доказательств.