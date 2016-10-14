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Минобороны РФ: не было никаких погибших россиян

14 октября 2016, 19:58 [ «АН-онлайн» ]

Минобороны РФ: не было никаких погибших россиян
Фото pixabay.com

Никаких потерь в виде шести убитых офицеров, как о том заявляла одна из группировок «умеренной оппозиции», российский контингент войск в Сирии не имеет, сообщили сегодня в Министерстве обороны России.

Как цитирует РИА Новости министерство, все российские военнослужащие в Сирийской Арабской Республике живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению на зависть провокаторам. Информация от группировки «Файлак аш-Шам» о выслеживании и уничтожении шести российских и десятков сирийских военных в провинции Хама не что иное, как намеренный информационный вброс. Пока число погибших россиян в Сирии остаётся прежним 20 военнослужащих за всё время операции.

Как известно, вчера МИД РФ предупредил страны коалиции во главе с США , сочувствующей "умеренным" терроористам о недопустимости предоставлять террористам переносные зенитно-ракетные комплексы. Такие действия будут считаться недружественными.

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