Порошенко угрожает России мощью советского вооружения
14 октября 2016, 14:20 [ «АН-онлайн» ]
В честь Дня защитника Отечества, перенесённого на дату создания УПА (запрещена в России), президент Украины Пётр Порошенко опубликовал у себя в Facebook видео, где он обращается к «москалям».
В ролике самозваный «президент мира» в военной форме и в окружении солдат заявляет о мощи и патриотизме украинской армии, выросшей на фоне внешней агрессии. Мол, с любым противником Украина справится невиданным боевым духом своих воинов. И снова цитирует урезанную фразу Маяковского «Говорю себе: товарищ москаль, на Украину шуток не скаль».
Правда, подтверждается хвалёная мощь ВС Украины военной техникой ещё советского выпуска, вроде «Мста-С», БМП-3, модернизированных танков Т-64 или вертолёта К-29. Всего этого полно и в Российской армии. Тем не менее, после последнего военного парада в Киеве редкое выступление Порошенко обходится без восторгов по поводу украинской военщины, не сумевшей произвести ничего принципиально нового для армии за годы «незалежности». Но потроллить Россию подобными угрозами, видимо - дело святое для майданной власти.
Читайте также:
Порошенко призвал Европу к объединению против России
Порошенко может запретить России полеты в космос