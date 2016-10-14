Порошенко угрожает России мощью советского вооружения

В честь Дня защитника Отечества, перенесённого на дату создания УПА (запрещена в России), президент Украины Пётр Порошенко опубликовал у себя в Facebook видео, где он обращается к «москалям».

В ролике самозваный «президент мира» в военной форме и в окружении солдат заявляет о мощи и патриотизме украинской армии, выросшей на фоне внешней агрессии. Мол, с любым противником Украина справится невиданным боевым духом своих воинов. И снова цитирует урезанную фразу Маяковского «Говорю себе: товарищ москаль, на Украину шуток не скаль».

Правда, подтверждается хвалёная мощь ВС Украины военной техникой ещё советского выпуска, вроде «Мста-С», БМП-3, модернизированных танков Т-64 или вертолёта К-29. Всего этого полно и в Российской армии. Тем не менее, после последнего военного парада в Киеве редкое выступление Порошенко обходится без восторгов по поводу украинской военщины, не сумевшей произвести ничего принципиально нового для армии за годы «незалежности». Но потроллить Россию подобными угрозами, видимо - дело святое для майданной власти.

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