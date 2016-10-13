МИД РФ обвинил США в разрушении отношений с Россией

Руководители Соединенных Штатов продолжают разрушать отношения с Россией. Такова позиция МИД РФ, которую озвучила на сегодняшнем брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на то, что американская армия активно наращивает свое присутствие по периметру российских границ. Одновременно в самих США зашкаливает уровень антироссийской пропаганды. Все это, по словам представителя МИД РФ, вызывает у Москвы только сожаление.

В качестве яркого примера антироссийской пропаганды Захарова привела утверждения американских политиков о причастности Москвы к хакерским атакам, от которых страдают представители Демпартии США. Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила: эта ложь призвана вбить в голову простым американцам, что РФ является их врагом.

Резюмируя, Мария Захарова предостерегла Вашингтон от использования тактики «выжженной земли» в отношениях с Россией. По словам Захаровой, попытки давления на Москву ни к чему не приведут.

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