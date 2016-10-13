Арбак Хачатрян: В Сирии появился новый серьёзный игрок

Независимый правозащитник и эксперт в области геополитики Арбак Хачатрян - постоянный комментатор нашей газеты. Все его мрачные прогнозы сбываются – о проблемах во взаимоотношениях России с Грузией, Украиной и Турцией, об опасности ИГИЛ, об экономическом кризисе – обо всех значимых вызовах цивилизации он предупреждал задолго до их появления. Но Хачатрян не только предсказывает, он не перестаёт повторять, что выход из этого кошмара есть. И выход этот - в пропагандируемых им принципах «Народной дипломатии».



Мы попросили Арбака Шаумяновича прокомментировать последние геополитические события.



- Новости из Сирии не радуют. Там что, тупик или начало конца? Помниться («На пороге ядерной зимы» АН № 47 (488) от 10 декабря 2015) вы предупреждали, что «ковровым бомбометанием мы только приближаем мир к уничтожению человечества. И вместо бомбардировок все стороны нашего хрупкого многополярного мира должны договориться изменить принципы мировой экономики, ведь корень нищеты и терроризма кроется в отношении к третьим странам как сырьевым придаткам. Выросло уже целое поколение на Востоке, которое умеет зарабатывать на хлеб, только убивая «неверных». Сколько ещё должно случиться терактов в Европе и Америке, чтобы цивилизованный мир наконец-то понял, что надо делать?»



- Но как реально договориться по Сирии? Там у каждого игрока – свой интерес.



- Да, ящик Пандоры уже открыт и ситуация в Сирии, да и во всем мире, гораздо страшнее, чем была в декабре 2015. Но я всё ещё верю, что по этому конфликту можно частично договориться. Но для этого надо осознать и принять несколько фактов.



Во-первых, надо перестать обращать внимание на Европу, там сейчас нет настоящих политиков, людей по настоящему с государственным, общемировым, гуманитарным подходом к делу. Такого дипломата, как Ганс-Дитрих Геншер, например, который, как вы помните, сумел создать устраивающие всех условия для помилования Ходорковского. Почему он это сделал? Какой у него был в этой истории интерес? Да никакого! Просто европейские политики 20 века в первую очередь думали об общечеловеческих ценностях. А сейчас политики Европейского сообщества в Сирии пытаются решить свои проблемы с беженцами, не понимая, что «банковский» подход к гуманитарному конфликту не сработает. Германия могла бы быть посредником между Россией и Америкой, но, по-моему, Меркель этот шанс уже упустила. Сколько сегодня Путин не встречался бы с европейскими лидерами – а это дипломатическая норма и она будет соблюдаться - результата это не даст. Напряжение нарастает до предела. Я думаю, что скоро для достижения локального выигрыша посредником и главным игроком впервые станет Китай. Для долгосрочной перспективы это опасно, учитывая их огромные финансовые и человеческие ресурсы по всему миру.



Так что очень скоро ждите начала активных действий в переговорном процессе китайской дипломатии. Китай – это тот самый посредник, к которому все прислушаются.



И третье – своего слова ещё не сказал Иран, который десятилетия находясь под санкциями ООН, сохранил свое достоинство и государственность. Всё, что они делают сейчас в регионе – это только разминка, тысячелетняя восточная традиция «переваривать» захватчиков никуда не делась (все-таки они потомки великих персов).



Время пришло – мир меняется, никто раньше не ожидал, что эти государства будут играть такую роль в мировом масштабе, но это начнется очень скоро. Я думаю, что мировая банковская и финансовая система тоже будет основательно изменена.



Сочетание всех этих факторов позволит начать реальный процесс в Сирии. Конечно, ту единую Сирию уже не вернуть, карта будет сильно перекроена и мир будет относительным. Поколения, выросшие в войне, разрухе – что нужно сделать и сколько нужно времени, чтобы они почувствовали себя гражданами государства и вернулись к мирной жизни? Это почти невозможно.



- И взаимоотношения России и США накалены как никогда…



- Да, впервые со времён «победы» США над СССР в холодной войне с Россией приходится считаться. Отпор России, наличие и жёсткое отстаивание своих интересов стало для мирового экономического спрута, чьи интересы защищают США, полной неожиданностью.



А ведь как удачно всё для них начиналось, все эти действия 1-го Президента РФ, его окружения и семьи, откаты, безнаказанный вывоз триллионов, разбазаривание исконно российских земель и сфер влияния - об этом можно много говорить, да и я уже неоднократно писал в своих статьях. Из-за всего этого и создалась видимость, что Россия слабая страна и годиться только на роль сырьевой базы, полностью подконтрольной т.н. «Западной демократии». И как следствие этого внешнего контроля, более преступно, более безнаказанно, весь этот беспредел «ельцин-гайдаровских метастаз» происходит в бывших советских республиках, зависевших политически и экономически от России.



И в самой до настоящего времени не развивается малый и средний бизнес. До сегодняшнего дня кредиты могут получать только люди и организации с хорошей кредитной историей. Но, если задуматься: люди, взяли кредиты под огромные проценты, и честно работая, они не могут их вернуть. Но эти деньги все равно остались в России (еда, лекарства, учеба и т.д.) и работали на российскую экономику. А хозяева банков, акционеры крупных компаний, чиновники и т.п., у которых кредитная история безупречна, вывозили из России огромные капиталы, которые в тысячи раз больше, чем не погашенные кредиты населения.



- Но «чистка» уже началась…



- Да, но это очень маленький процент…Нужно разработать четкий механизм и простить населению эти кредиты, а также выдать на адекватных условиях кредиты для развития малого бизнеса.



Мы видим, какое огромное экономическое и политическое давление идет сегодня на Россию. Анализируя ситуацию, связанную с внешней политикой, вооружением, восстановлением военных баз, а также какие внутренние законы принимаются, я прихожу к мнению, что в России идет мобилизация; это необходимо для преодоления тех трудностей мирового масштаба, которые сейчас стоят перед страной.



Хотя мир уже «горит», дай бог, чтобы победил разум, и никто не потянул руку к ядерной кнопке.





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