МИД Великобритании: следует рассмотреть военное решение ситуации в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговоры с Россией о будущем Сирии исчерпали себя, поэтому следует вернуться к проработке военного решения ситуации в стране.

Как сообщается сегодня на англоязычном сайте RT, данное радикальное заявление Джонсон сделал в рамках своего выступления на заседании международного комитета парламента. Глава МИД Соединенного Королевства полагает, что будущее Сирии должно формироваться без участия действующего президента страны Башара Асада, которому не место в кресле лидера САР, вследствие чего следует применить более динамичные - военные - действия.

Напомним, ранее, 11 октября, Борис Джонсон заявил, что хочет видеть у посольства Российской Федерации демонстрации.

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