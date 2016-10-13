Соглашение России с Украиной по нефтепродуктопроводам прекращено

В соответствии с договором, который был подписан в 1995 году, «дочки» АК "Транснефтепродукт" (стопроцентный пакет акций у компании "Транснефть") должны были эксплуатировать участки магистральных нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины.

Однако, "Транснефть" продала свои предприятия, расположенные в «незалежной». В связи с этим Москва посчитала нецелесообразным дальнейшее взаимодействие с Киевом при эксплуатации нефтепродуктопроводов и прекратила действие соответствующего соглашения, сообщается на сайте правительства РФ.

На данный момент по этим путям Украина получает дизельное топливо от компании «Транснефть».