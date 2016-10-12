Российскому послу в Литве вручили ноту протеста

Посол России в Вильнюсе Александр Удальцов вызван 12 октября в МИД Литвы для вручения дипломатической ноты протеста. Литовское ведомство недовольно якобы систематическими нарушениями ее границ.

Речь идет об инцидентах с так называемыми «повторяющимися действиями ВМС России», которые якобы нарушают права и свободы суверенной Литвы тем, что распоряжаются в свободной экономической зоне Балтийского моря.

Имеются в виду данные литовской стороны о том, что 10 октября российские военные корабли указали гражданским судам, находившимся в особой экономической зоне Литвы, сменить курс. Этот инцидент и вызывает озабоченность в литовском МИДе. Россию призывают «последовательно соблюдать нормы международного права и принципы добрососедства», передает gazeta.ru.

Посла России предупредили и о перемещением ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область, которые тоже вызывают «озабоченность» литовской стороны. А еще, по данным Вильнюса, над Балтийским морем регулярно проходят полеты российских истребителей, что, конечно, тоже не может не вызывать «озабоченности»...